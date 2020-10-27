Sabah saatlerinde 3 farklı noktada çıkan yangınların söndürülmesinin ardından bir yangın da İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi Akarca mevkiinde başladı.

Hatay geçtiğimiz günlerde, PKK'lı teröristlerin kundaklamaları sonucu büyük bir tehlike atlatmış, ormanlık alanlarda başlayan yangınlar yerleşim yerlerine sıçramıştı.

Dün gece de terör saldırısına sahne olan şehir, bugün de orman yangınlarıyla uyandı.

Sabahın ilk ışıklarında Arsuz'da zeytinlik yangını, İskenderun Karayılan mevkii ve Dörtyol ilçelerinde yangın çıktı. Çıkan bu 3 yangın da söndürüldü.

Hatay'da bir günde 4 farklı noktada orman yangını VİDEO



1 GÜNDE 4 YANGIN

İlerleyen saatlerde ise bu kez Denizciler Mahallesi Akarca mevkiinde bir yangın daha çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz nasıl çıktığı belirlenemeyen orman yangını sonrası dumanları fark eden mahalleli durumu orman işletme ekiplerine bildirdi.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın sonrası orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi başladı.

Akarca mevkiinde çıkan orman yangını bugün Hatay'daki dördüncü yangın olarak kayıtlara geçti.