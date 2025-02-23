Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki 5 motosikletten birini gözüne kestiren 2 şahıs, motoru çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızların iş yerinin önündeki motoru çaldığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Görüntülerde bir şahsın gözcülük yaptığı, diğerinin ise motoru çalarak harekete geçtiği görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Amcasına ait motosikletin çalındığını fark eden Mehmet Arslan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilince kısa sürede bölgeye gelen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

"HIRSIZ OLDUKLARINI ANLAMADIK"

Hırsızların iş yerinin etrafında dolaştıktan sonra amcasına ait motosikleti çaldığını ifade eden Mehmet Arslan şu ifadeleri kullandı:

Ben burada çalışıyordum ve iş yoğunluğumuz vardı. Ben akşam 22.30'da dışarı çıktım ve motosiklet oradaydı. İş yerine döndükten sonra saat 23.00'te tekrar dışarı çıktım. Motosiklete baktım ama yerinde yoktu.



Sahibi köyde olduğu için motosikleti ben getirmiştim. Motosikletin sahibi yemek yiyip motosikleti alacaktı ama motosiklet yerinde yoktu.



Güvenlik kamerasına baktık ve çalan kişiler belli oluyor, 2 kişiydiler. Önceden de motosikletin etrafında dolaşıyorlardı ama hırsız olduklarını anlamadık. Polise şikayette bulunduk.