Hatay'da bunaltıcı sıcaklar etkili: Depremzedeler çeşmede serinliyor Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla zor anlar yaşayan vatandaşlar, çeşme başında soğuk duş alarak serinledi.

İHA

Deprem bölgesi Hatay'da hava sıcaklığı bunaltıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstüne seyretmesiyle birlikte Hatay’da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı.

Enkaz kentte yıkımlardan ortaya çıkan toza, sıcak hava da eklenince vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Depremzedeler çeşmelerde serinlerdi

Antakya ilçesinde çadırlarda yaşamını sürdüren vatandaşlar, su ihtiyaçlarını giderdikleri çeşmelerde duş alarak serinledi.

"Suları dolduruyoruz, bir yandan kendimizi yıkıyoruz"

Çeşmede bidonları doldurduklarını, aynı zamanda kendilerinin de serinlediklerini ifade eden Efe Yılmaz, “Hava 45 derece; hem suları dolduruyoruz bir yandan da kendimizi yıkanıyoruz. Hava çok sıcak, oturduğumuz yerde terliyoruz. Çok bunaltıcı ve boğucu bir sıcak var” dedi.

"Başka türlü serinleyemiyoruz"

Çeşme başında duş alarak serinlediklerini ifade eden Ramazan Masalak, “Hatay’da şu an görülmeyen bir hava sıcaklığı var. 45 derece hava sıcaklığı var. Çeşme var, bidonları dolduruyoruz, kendimiz yıkanıyoruz. Öyle serinliyoruz. Yoksa başka türlü serinleyemiyoruz” şeklinde konuştu.