Hatay'da büyütülen cami yolun üstüne inşaa edildi Depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'da, arazi yetersizliği nedeniyle sonradan büyütülen caminin altından yol geçerken cami depremlerin ardından ibadete kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce ev ve tarihi eser büyük hasara uğradı.

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kolonları kesilen ve deniz kabuğuyla yapılan binalar binlerce vatandaşa mezar oldu.

Öte yandan bazı yapıların mimarisi ise görenleri hayrete düşürüyor.

Hatay'da depremin etkileri

Bu yapılardan biri de depremler 11 il içinde en çok Hatay’da kaydedildi.

Deprem kent merkezi kadar ilçe ve köylerde de etkili oldu.

Defne ilçesine bağlı Özengili Mahallesi’ndeki müstakil evlerde de küçük çatlaklar eklentilerde yıkılmalar meydana geldi.

Cami minaresi yıkıldı

Can kaybının yaşanmadı mahalledeki Özengili Köyü Cami’nin minaresi yıkıldı.

Arazi yetersizliği mimarisi

Cami güvenlik amaçlı ibadete kapatılırken, altından geçen yol ise dikkat çekti.

Karadeniz mimarisini andıran caminin mimarisinin arazi yetersizliğinden kaynaklandığı öğrenildi.

Cami köy nüfusundan sonra büyüdü

Köy nüfusunun kalabalıklaşmasının ardından caminin de büyütülmesine karar verildi.

"İhtiyaçtan dolayı cami büyüyünce böyle oldu"

Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Züleyha Dönmez yaşananları şöyle ifade etti: