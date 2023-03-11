Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce ev ve tarihi eser büyük hasara uğradı.
Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kolonları kesilen ve deniz kabuğuyla yapılan binalar binlerce vatandaşa mezar oldu.
Öte yandan bazı yapıların mimarisi ise görenleri hayrete düşürüyor.
Hatay'da depremin etkileri
Bu yapılardan biri de depremler 11 il içinde en çok Hatay’da kaydedildi.
Deprem kent merkezi kadar ilçe ve köylerde de etkili oldu.
Defne ilçesine bağlı Özengili Mahallesi’ndeki müstakil evlerde de küçük çatlaklar eklentilerde yıkılmalar meydana geldi.
Cami minaresi yıkıldı
Can kaybının yaşanmadı mahalledeki Özengili Köyü Cami’nin minaresi yıkıldı.
Arazi yetersizliği mimarisi
Cami güvenlik amaçlı ibadete kapatılırken, altından geçen yol ise dikkat çekti.
Karadeniz mimarisini andıran caminin mimarisinin arazi yetersizliğinden kaynaklandığı öğrenildi.
Cami köy nüfusundan sonra büyüdü
Köy nüfusunun kalabalıklaşmasının ardından caminin de büyütülmesine karar verildi.
"İhtiyaçtan dolayı cami büyüyünce böyle oldu"
Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Züleyha Dönmez yaşananları şöyle ifade etti:
Gürültüyle uyandık, köyün toplanma alanına geldik. Daha sonra eşim ve oğlum mahsur kalan yakınlarımı kurtarmaya gitti.
Köyde ilk depremde yıkıntılar oldu. İkinci depremle evler büyük zarar gördü, caminin minaresi yıkıldı.
Eski Antakyalılar bilir merkezde de Kantara Camisi var. Sanırım ondanda esinlenilmiş. Arazi sıkıntısı vardı.
Caminin yanındaki arsayı birisi bağışladı. Köy büyüyüp cami yetersiz küçük kalınca o tarafa camiyi büyütmek zorunda kaldık.
Bu da Antakya usulü cami oldu. Kantara Camisinin altından da bu şekilde yol geçiyor. İhtiyaçtan dolayı cami büyüyünce böyle oldu.