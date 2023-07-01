Hatay'da çadır ve konteyner kentler ilaçlandı: ULV araçlarıyla müdahale ediliyor Depremlerden etkilenen Hatay'da, çadır ve konteyner kentlerde yaşayan afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri zararlılara karşı ilaçlama çalışması yürütüyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerin başında Hatay geliyor....

Kentte binlerce vatandaşın evi enkaza döndü.

Yaşanan depremlerin ardından devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla depremden etkilenen 11 il toplarlanmaya başladı.

Bu kapsamda evleri enkaza uğrayan vatandaşlar için geçici yaşam alanları oluşturuldu.

Kent genelinde ilaçlanma yapıldı

Afet bölgelerinde çalışmalar sürerken Hatay Valiliği koordinasyonunda harekete geçen AFAD İl Müdürlüğü, kent genelinde ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmeti veriyor.

Ekipler, çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu alanları sinek, böcek, fare ve yılan başta olmak üzere zararlılara karşı belirli aralıklarla ilaçlıyor.

"Profesyonel ilaçlama yöntemlerini sürdürüyoruz"

Hatay Valiliği ilaçlama birimi sorumlusu Edanur Keleş, zamanında müdahale edilemeyen sinek ve haşerelere karşı AFAD ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.

Araçlarla şehrin her noktasındaki ilaçlamanın yanı sıra sırt pompalarıyla konteyner ve çadır kentlerde detaylı ilaçlama yapıldığını anlatan Keleş, şöyle konuştu:

Hatay Büyükşehir Belediyesinin larva döneminde müdahale edemediği uçanlara, uçtuktan sonra daha iyi müdahale etmek için kiraladığımız ULV araçlarıyla müdahale ediyoruz.



İlaçlama çalışmalarının yanı sıra toplu yaşamın olduğu tüm çadır ve konteyner kentlere, sinek ve haşere türlerini uzaklaştırmak için kükürt, naftalin, ilaç dağıtıyoruz.



Ayrıca sırt pompası da dağıtarak ve bunların teknik eğitimlerini vererek, buradaki personellerin de ilaçlama yapmalarını sağlıyoruz.



Araçlarla daha profesyonel ilaçlama yöntemlerini sürdürüyoruz.

İlaçlama çalışmalarına vatandaş olumlu tepki veriyor

Bir aydır devam eden ilaçlama çalışmalarının vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını dile getiren Keleş, şunları ifade etti:

İlaçlama çalışmalarına başladığımız andan itibaren olumlu tepkiler var. Çalışma arkadaşlarımızı durdurarak teşekkür eden vatandaşlarımız bile var. İlaçlama çalışmalarımızdan dolayı insanlar mutlu oluyor.

"İnsanlar bizleri gördüklerinde çok mutlu oluyor"

AFAD İl Müdürlüğü ilaçlama personeli Hasan Koç da çalışmalarını anlatarak, şunları söyledi: