Hatay'da camide çocuğa şiddete soruşturma

Cami içerisinde ses yaptığı iddiasıyla 9 yaşındaki çocuğu döven cami görevlisi hakkında, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Türkiye'de gündem, cami içinde bir çocuğun dayak yeme görüntüleri...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Yeniyurt Mahallesi Merkez Camii'de görevli ve bir dönem imamlık da yapan müezzin Necmi G., namaz kıldıktan sonra cami içerisinde gürültü yaptığını ileri sürdüğü çocuklara tepki gösterdi.

YERE FIRLATIP DÖVDÜ

Müezzin, çocuklardan B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladı.

Bu anlar ise cami içerisindeki diğer çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HEM MÜFTÜ HEM DE KAYMAKAM SORUŞTURMASI

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından, müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı.

DARP RAPORU ALINDI

Bu arada çocuğuna darp raporu alan baba Adem G. de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI: OLAYIN TAKİPÇİSİYİM

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, görüntülerle ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirterek konunun takipçisi olacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Bazı medya mecralarında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir camimizde yaşandığı iddia edilen görüntünün ardından ilgili birimlerimize konuya ilişkin ivedilikle soruşturma başlatılması talimatını verdim. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım.

ÇOCUKLAR CAMİLERİN SÜSÜ NEŞESİDİR

Camilerimizin süsü, çiçekleri ve neşesi olan çocuklarımızın İslam’ı, Rabbimizi, Peygamberimizi ve güzel ahlak gibi birçok iyi hasleti öğrenecekleri camilerimizde onların onurunu hiçe sayan, rencide eden ve şiddete başvuran hiçbir davranış kabul edilemez.”





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