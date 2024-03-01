Hatay'da CHP ilçe başkanı, müdürü darbetti İşe gelmediği için tutanak tutulan işçi için makam odasına giden CHP ilçe başkanı, müdürlükte kavga çıkardı. Olay sırasında Atatürk biblosunu da fırlattıkları ortaya çıktı.

DHA

CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurumda kriz yaşandı.

Dün saat 11.30 sıralarında Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki HATSU 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nde tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Tutanağı şikayet etti

Abone servisinde çalışan taşeron işçilerden Murat K. hakkında, işe gelmediği için tutanak tutuldu.

Bunun üzerine Murat K., CHP Dörtyol İlçe Başkanı Muammer Bedir’e giderek seçim çalışmalarına katıldığı için işe gitmediğini ancak hakkında tutanak tutulduğunu ileri sürdü.

Müdürlükteki tartışma kavgaya döndü

Bedir, yanına Murat K. ile bazı kişileri alıp, HATSU binasına gitti, beraberindekilerle birlikte Müdür Vekili Murat Bahar’ın odasına girdi.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Görevlilerin araya girmesiyle odadan çıkartılan ilçe başkanı ile beraberindekiler binadan ayrıldı.

Darp raporu alıp şikayetçi oldu

Kavganın ardından Müdür Vekili Murat Bahar, hastaneye giderek darp raporu alıp, CHP Dörtyol İlçe Başkanı Muammer Bedir ve beraberindekiler hakkında şikayetçi oldu.

"Atatürk biblosunu bana fırlattı"

Bahar, suç duyurusunda şöyle dedi:

“HATSU abone işleri açma kesme bölümünde çalışan taşeron işçilerimizden Murat K. ara ara işe gelmediği için hakkında tutanak tanzim edilmiş. Müdür odasında bulunduğum sırada CHP İlçe Başkanı Muammer Bedir, yanında iş yerimizde çalışan işçilerden Metehan A., Burhan T., Murat K. ve isimlerini bilmediğim toplamda 7-8 kişi ile birlikte içeri girdi. İlçe Başkanı bana hitaben ‘Murat K.’ye tutanak tutulmuş bunu kim tuttu?’ dedi. Ben de işe gelmediği için kurum tarafından tutanak tutulduğunu söyledim.

Bunun üzerine İlçe Başkanı ‘Bu adama tutanak tutacak adamın’ diyerek küfredip masaya vurdu. Ardından yanıma gelerek bana yumruk atmaya başladı. Yanındakiler de bana tekme, yumruk vurdu. Bazıları Atatürk biblosu ile masa üzerindeki eşyaları bana fırlattı. Kendimi savunmak için ben de karşı tarafa vurdum. Ama kime vurdum bilmiyorum. Sesleri duyan personel odaya girip, araya girdiler. Saldırıyı gerçekleştirenler de odadan çıktı. İlçe Başkanı Bedir ile beni darbedenlerden şikayetçiyim.”

'Vatandaşın sorununu konuşmak için gittim'

İlçe Başkanı Muammer Bedir de vatandaşın sorunu konuşmak için gittiği odada Müdür Vekili'nin kendisine küfrettiğini, bu yüzden aralarında kavga çıktığını, kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)