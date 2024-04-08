Hatay'da CHP'nin 'seçim yenilensin' başvurusu reddedildi

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Yerel seçim sonrası birçok il ve ilçede itirazlar bulunuyor.
Bunlardan biri de Hatay...
CHP, YSK önünde açıklama yaparak seçimin yenilenmesini talep etti.
Bunun üzerine YSK kararını açıkladı ve talebi reddetti.
AYRINTILAR GELİYOR...
Yerel seçim sonrası birçok il ve ilçede itirazlar bulunuyor.
Bunlardan biri de Hatay...
CHP, YSK önünde açıklama yaparak seçimin yenilenmesini talep etti.
Bunun üzerine YSK kararını açıkladı ve talebi reddetti.
AYRINTILAR GELİYOR...
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