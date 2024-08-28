Hatay'da çiftçi kadın, incir toplarken bir buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı

İHA

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği Hatay’da, yeteri olgunluğa ulaşan incirin hasadı sürüyor

Sıcaklığın yüksek seviyeye çıktığı bu günlerde yılanlar, insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye devam ediyor.

ENGEREK YILANIYLA KARŞILAŞTI

Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi’nde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Süheyla Özkurt, kendi bahçesine incir toplamak için gittiğinde dut ağacı üzerinde engerek yılanıyla karşılaştı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Telefonla çekim yaptığı esnada 1 buçuk metrelik yılanla karşılaşan Özkurt’ın rahat tavırlarıysa dikkat çekti.

Görüntüde; incir toplarken yılanı gören Özkurt’un yılanla sohbeti kameraya yansıdı.

“YILANI ANİDEN GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM"

İncir toplarken yılanla karşılaşan Süheyla Özkur, şu ifadeleri kullandı:

Çiftçilik yapıyorum. İncirleri toplayıp kurutacağım. Geçen yıl kuruttuğum incirleri depremzede vatandaşlara dağıttım. Bu yılki kuruttuğum incirleri satarak çocuklara çanta alacağım. Sosyal medya için çekim yapıyordum. İncirleri çekerken yanımdaki dut ağacında tüneyen ve güneşlenen bir yılan gördüm. Onu da hemen çektim. Doğamız gereği gerçekten korktum. Yılan zehirliydi. Ben buranın altından 2 defa girip çıktığımda yılanı görmemiştim. Toprak rengine benzeyen engerek yılanıydı. Korktum. Aniden görünce çok korktum. Yılan dallara yükselerek gitti. Yılan dallarda giderken ben de onu seyrettim. Yılanla sohbet ettim. Doğasına bıraktım gitti.