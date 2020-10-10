Hatay'da çıkan orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi

Belen ilçesinde çıkarak yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınları, terör örgütü PKK tarafından üstlenildi. Kendilerine 'Ateşin Çocukları' diyen terör örgütü mensuplarının çıkardığı yangın büyüyor.

Hatay'da 9 Ekim Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun'da çıktığı belirlenen orman yangınları Belen, Arsuz, Samandağ ve Erzin ilçelerine de sıçramıştı.

Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen orman yangını, ilçe merkezlerine kadar ulaştı.

Söndürme çalışmaları başarı ile tamamlanan yangın, Belen'de henüz kontrol altına alınamadı.

Görüntüleri ile dehşete düşüren orman yanının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, yerleşim yerlerinde yangından etkilenen vatandaşlar alanı terk etmek zorunda kaldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜSTLENDİ

Büyük hasara yol açan ve hala tehlikesini sürdüren yangını terör örgütü PKK üstlendi. Kendilerini "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" olarak atfeden hain terör örgütü, Hatay'daki yangınları üstlendiğine dair açıklamada bulundu.

Hatay'daki yangını üstlenen terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamada, "Hatay Belen'deki faşist sürüleri, askeri alanı ve bütün şehri ateş, kül ve korku içerisinde bırakan kutsal ateşi yakan inisiyatifimizin doğal üyelerine bin selam olsun" ifadeleri yer aldı.

Hatay'da yerleşim yerlerine sıçrayan yangından korkunç görüntüler VİDEO

VALİLİK GÖZALTI AÇIKLAMASI YAPTI

Hatay Valiliği'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama, yangını çıkaran şüphelilerin gözaltına aldığı belirtilirken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yangını yakın takibe aldı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çok yönlü bir soruşturma yürütüldüğünü belirten Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hatay'daki yangın hepimizi derinden üzdü, ciğerimizi yaktı. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza, Hatay'ımıza geçmiş olsun. İskenderun Başsavcılığı, yangınla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor"