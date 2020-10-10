Hatay'da çıkan yangına ilişkin gözaltı kararı

İskenderun, Belen, Arsuz ve Dörtyol'da çıkan yangınlarla ilgili yapılan açıklamada, sabotaj ihtimali verilen yangına ilişkin gözaltılar olduğu belirtildi.

Hatay'ın çeşitli bölgelerinde farklı saatlerde çıkan orman yangınları, sabotaj ihtimalini ortaya çıkardı.

Dün İskenderun ilçesinde çıkarak kontrol altına alınan yangının ardından Arsuz, Belen, Dörtyol ilçelerinin birbirine mesafeli bulunduğu alanlarda tekrar alevlenen yangın, Belen'de henüz kontrol altına alınamadı.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını ve olaya ilişkin gözaltıların olduğunu belirtti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkan Savaş, yangın ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yangınları organize bir ekibin başlattığını düşünüyoruz. Çünkü farklı noktalarda farklı saatlerde yangınların çıkması normal değil. Yangınla ilgili bize ulaşan bilgilere göre şuana kadar altı kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Belen'de devam eden yangında herhangi bir can kaybı ve hayvan telefinin söz konusu olmadığı dile getiren Başkan Savaş, yangının 10 dakika içerisinde hızla dağılarak büyüdüğünü ve hiç umulmadık yerlere sıçradığını aktardı.

BELEN'DE 8 YARALI

Savaş, tamamen söndürülen alanlarda tekrar yangın çıktığının altını çizerken, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de, 8 kişinin hafif yaralandığını belirtti.