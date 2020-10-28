Hatay'da çocuklar kandil heyecanıyla pandemi kurallarını unuttu

Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi’nde Mevlid Kandili kutlandı. Pandemi kurallarının uygulandığı camide büyükler kurallara uyarken, çocuklar ise heyecanlarına yenik düştü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisinde, Mevlid Kandili kutlamaları gerçekleştirdi.

Pandemi öncesinde tıklım tıklım dolan cami pandemi nedeniyle çok az sayıda vatandaşa kapılarını açarken, camiye gelen vatandaşlar pandemi kurallarını yerine getirerek namazlarını kıldı, dualarını etti.

Hatay'da pandemi kurallarına bir tek çocuklar uymadı- İZLE

ÇOCUKLAR, KANDİL HEYECANIYLA PANDEMİ KURALLARINI UNUTTU

Aileleri ile beraber namaza gelen çocuklar ise arkadaşlarıyla bir araya gelmenin heyecanıyla pandemi kurallarını unuttu. Camiye gelen vatandaşların tebessüm ettiği görüntülerin ardından çocuklar bu seferde cami çıkışında dağıtılan lokum için birbirleriyle yarıştı.

Mevlid Kandili kutlamaları kuran tilaveti sonrası son buldu.