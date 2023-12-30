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Hatay'da çökme riski bulunan 15 katlı bina böyle yerle bir oldu!

Hatay'da çökme riski bulunan 15 katlı bina böyle yerle bir oldu! Depremlerin vurduğu İskenderun ilçesinde çökme riskine karşı çevresindeki binalar boşaltılan 15 katlı yapı kontrollü olarak yıkıldı. O anlarsa kameraya yansıdı.