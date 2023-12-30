Hatay'da çökme riski bulunan 15 katlı bina böyle yerle bir oldu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerimizden biri de Hatay'dı.
Asrın felaketinden ağır yaralar alan kentte enkaz kaldırma çalışmaları gece ve gündüz aralıksız devam ediyor.
Bina zarar görmüştü
İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde Çay Mahallesi'ndeki bir bina, yıkım esnasında diğer ağır hasarlı 15 katlı binaya zarar vermişti.
Zarar sonrası binanın çökme riskine karşı çevrede bulunan Baysal ve Bulvar Apartmanlarının A ve B bloklarında toplam 40 daire tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Saniyeler içinde yerle bir oldu
Çevredeki vatandaşları tedirginlik içerisinde bırakan 15 katlı ağır hasarlı bina bu gün iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı.
Olumsuz durum yaşanmadı
Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle 1 olma anı kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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