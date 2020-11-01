Hatay'da darbedilen gelin, damattan şikayetçi oldu

Hatay'da yol kenarında damadın geline şiddette bulunmasının ardından, gelinin damattan şikayetçi olduğu açıklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen olayda Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, damadın aracı hızlı kullanması nedeniyle başlayan tartışma, damadın geline şiddet uygulamasıyla devam etti.

VALİLİK KONUYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Ekiplerin olay yerine intikal ettiğini ve gelinin şikayetçi olduğunu duyuran valilik, "Belen İlçemizde yolda seyir halinde ilerlerken gelin ve damadın araçtan inerek yol üzerinde tartışmaları üzerine, olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden yaptıkları gelin ve damat kavgası şeklinde gelen ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alınmış, daha sonra gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" açıklamasında bulundu.

Hatay'da damat yol kenarında gelini dövdü- İZLE