Hatay'da değişmeyen manzara! Cadde ve sokaklar göle döndü Gece etkili olan sağanak gün boyu etkisini sürdürünce su baskınları yaşandı. Ana arterlerde yaşanan taşkınlar nedeniyle yollar suyla doldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Bu illerden biri de Hatay.

Yağış hayatı felç etti

Kentte, her yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda benzer görüntüler ortaya çıktı.

Dün gün boyu süren ve gece şiddetini artıran sağanak, İskenderun'da hayatı olumsuz etkiledi.

Caddeler göle döndü

İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Sağanak yağışla birlikte caddeler göle dönerken ulaşımda aksamalar oldu. Cadde ve sokakların göle dönmesiyle evlerde su baskınları da meydana geldi.

Altyapı sıkıntısının çözüme kavuşmadığı bölgede, yağışlı havanın yarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)