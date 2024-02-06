Hatay'da deprem anmasında provokasyon: Polis barikatını yıktılar Hatay'daki anma yürüyüşü sırasında bir grup 'Katil devlet sloganları' atarak polis barikatına saldırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Bugün 6 Şubat; Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümü.

Türkiye genelinde yapılan anmaların en dikkat çekicisi, depremde adeta yerle bir olan Hatay'daydı...

Yüzlerce depremzede, gece saatlerinde Sessiz Yürüyüş etkinliğine katıldı.

Duygusal anların yaşandığı gecede bir de provokasyona imza atıldı.

Provokatörler Hatay'da polise saldırdı

Yürüyüş sırasında insanlar acılarını yaşarken bir grup, polis noktasına saldırdı.

İnsanların acısına da saygı göstermeyen provokatörler barikatı yıkıp geçmeye çalışırken alanda arbede çıktı.

Provokatörlerin "Katil devlet hesap verecek" sloganları attığı duyuldu. O anlarda kameralar da kayıttaydı.