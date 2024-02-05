Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin mezarları Türk bayrağı ile donatıldı Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarları Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yaralar hala çok taze.

11 ilde etkili olan felakette binlerce vatandaş, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Depremin yaraları sarılmaya devam ediyor

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

Üst üste iki kez sallayan depremde en çok hasar alan il ise Hatay oldu.

Yakınlarını kaybeden vatandaşlar, depremin 1. yıl dönümünde de onları unutmadı.

Mezarlık Türk bayrakları ile donatıldı

Depremde ölenlerin defnedildiği Reyhanlı yolu üzerindeki Deprem Mezarlığı, Türk bayrakları ile donatıldı.

Her mezarlığın başına bir Türk bayrağı dikildi. Depremde hayatlarını kaybeden çocukların mezarları başına bırakılan oyuncaklar dikkat çekti.

Gözyaşları içinde kaldılar

Depremzede yakınları, mezar ziyaretlerinde dualar okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan depremde hayatlarını kaybedenler için hatim indirildiği duyuruldu. Türk bayrakları ile donatılan mezarlık havadan da görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)