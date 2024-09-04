Hatay’da depremde yıkılan 600 Konutlar Sitesi yeniden inşa edildi Depremde çok sayıda can kaybının olduğu 600 Konutlar, vatandaşların yaptığı başvurular çerçevesinde rezerv alana alınarak 5 aylık çalışmayla ve 22 metreyi bulan fore kazıklarla adeta yeniden inşa edildi.

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İHA

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'da 25 bin insan vefat etmişti.

Ölümün en fazla olduğu noktalardan olan Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 600 Konutlar'da da çok sayıda insan hayatını kaybetti.

GERİYE TABELASI KALDI

Yaşanan yıkım sonrası ekiplerin hummalı çalışmalarıyla kısa sürede enkaz kaldırılmış ve 600 Konutlar'dan geriye tabelası kalmıştı.

Görenleri duygulandıran ve site sakinlerini eski günlere götüren tabelanın bulunduğu bölge vatandaşların talepleri doğrultusunda rezerv alan içerisine alınmış ve 2024 yılı Mart ayı itibariyle Emlak Konut tarafından bölgede çalışmalar başlamıştı.

SİTE YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Vali Mustafa Masatlı'nın yakından takip ettiği gece ve gündüz süren çalışmalar neticesinde adeta bölgeye 25 blokluk bir site yeniden inşa edildi.

KONUTLAR ORTAYA ÇIKTI

Yeniden inşa edilen 600 Konutların temelinde 6 metreyi bulan kazıların ardından 22 metrelik fore kazık imalatı gerçekleştirilirken özel projeyle brüt alanı 122 metre olan konutlar ortaya çıktı.

İnsanların evlerine hasretle gidip gördüklerinde karşılaştıkları örnek daireyse takdir topluyor.

Vali Masatlı, 600 Konutlardaki süreç hakkında bilgi vererek binalarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“İNŞALLAH OCAK AYINA DOĞRU KONUTLARIMIZI TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ”

Konutların ocak ayı itibariyle verilmesini planladıklarını ifade eden Vali Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat depreminde Hatay genelinde özellikle Antakya'da en fazla can kaybı yaşadığımız bölgelerden bir tanesindeyiz. Burası 600 Konutlar olarak bilinen yer, öncelikle vefat eden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Depremle beraber biz buradaki enkazı kaldırdıktan sonra vatandaşlarımızdan sitemizi burada istiyoruz müracaatı oldu. Bununla beraber Emlak Konut marifetiyle burada inşaatlara başlamış olduk. Burada şu an itibariyle 25 tane bloğumuzun inşaatı devam ediyor. İnşallah ocak ayına doğru konutlarımızı teslim etmiş olacağız. Buradaki projemiz özel bir projedir. Brüt alan 122 metre, net alan da 109 metre şeklindedir.

“KAZI YAPILDIKTAN SONRA FORE KAZIK İMALATLARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

İnşaatların yapımı esnasında geçmişte yaşananlardan ders çıkardıkılarını ifade eden Vali Masatlı, şöyle devam etti:

İnşaatlar yapılırken bizler daha önceki olmuş olan her şeyden ders çıkarıyoruz. Burada ve diğer bütün inşaatlarımızda da öncelikli olarak 5 buçuk ile 6 buçuk metre arasında kazı yapılıyor. Kazı yapıldıktan sonra 18 ile 22 metre arasında değişen fore kazık imalatları gerçekleştiriliyor. Fore kazık imalatlarının ardından takribi 1 metreye yakında mühendislik dolgusu yapılıyor. Onun üzerine radye temel olarak inşaatımızı yükseltiyoruz. İnşaatımızı yükseltirken de tünel kalıp sistemi uygulanıyor. Şuan itibariyle inşaat tekniği olarak en son teknik kullanılıyor. Vatandaşlarımızın endişe etmeden bundan sonra huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşaması için her türlü tedbir ve güvenlik önlemi de alınmış oluyor. İnşallah bu konutlarımızı hak sahibi olan vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Burada huzurlu, mutlu ve eskisinden daha güvenle yaşamalarına da vesile olacağız. Burada yaklaşık 5 aydır çalışmalar yürütülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)