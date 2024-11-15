Hatay'da depremde yıkılan apartmana ilişkin 4 sanık hakkında hapis istemiyle dava

AA

Türkiye, 6 Şubat depremleri ile sarsıldı...

Depremlerde ağır hasar alan noktalardan biri de Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki 9 katlı Selim Köse Apartmanı oldu.

Binanın depremlerde yıkılması sonrası Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada sona gelindi.

22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturma sonucu hazırlanan ve tutuksuz sanıklar müteahhit H.K, yapı denetim firması yetkilisi ve statik uygulama denetçisi E.E, kontrol elemanı G.A.T. ile şantiye şefi M.E'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, 43 kişinin yaşamını yitirdiği binanın yapımında kullanılan malzemelerin kalitesinin yetersiz olduğu, çatı katının da genişletildiği bildirildi.

Öte yandan, sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.