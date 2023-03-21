Hatay'da depremde yıkılan binaların enkazında anılar kaldı

Asrın felaketinde 44 gün geride kaldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.
Yıkılan binlerce bina ise 50 binin üzerinde can aldı.
Afet bölgesinde yaralar sarılmaya başlandı, beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar giderildi.
Devlet-millet iş birliği ile yapılan çalışmalar, bölgede hayatı yeniden normale döndürmeye başladı.
Yeni afet konutları için de çalışmalar hızlandırıldı, ilk kazmalar vuruldu.
Anılar sahipsiz kaldı
Depremin vurduğu Hatay'da da enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, binalarda kalan çok sayıda anı yürekleri burktu.
Savrulan eşyalar enkazda adeta sahipsiz kaldı. Hatay’ın 40’ı çıktı ama acısı dinmedi.
Yarım kalan hayatlar...
Felaketin ardından yarım kalan örgüler, müzik kasetinin içene yazılmış dinlenmeyi bekleyen şarkılar, solmamış çiçekler, gazeteler, şiirler ve niceleri geride kaldı.
Yürek burkan o anılar fotoğraf karelerine yansıdı.