Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın davası başladı Hatay'da "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan ve depremde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans davasında 4’ü tutuklu 8 sanık, ilk kez hakim karşına çıktı.

DHA

11 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçse de, yaşanan acılar unutulmuyor..

Depremden en çok yara alan şehirlerden olan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.

Depremin yok ettiği Antakya ilçesinde en çok ölüm, Ekinciler Mahallesi’nde bulunan ‘Cennetten bir köşe’ vaadiyle satılan Rönesans Rezindans’ta yaşandı.

250 dairelik Rönesans Rezidans, depremde saniyeler içinde yıkılarak Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da aralarında olduğu 269 kişiye mezar oldu.

Müteahhit ile birlikte 4 kişi tutuklandı

Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.

Dava başladı, sanıklar hakim karşısına çıktı

Haklarında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenen 4’ü tutuklu, 1’i firari, 8 sanığın yargılanmasına Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Davada 4'ü tutuklu 8 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu ile Önder Artun katılırken müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından iddialarla ilgili savunmalarına başlandı. İddianamede yer alan rezidansın yapımındaki kusurlar sanıklara da soruldu.

Müteahhit kendini savundu: Çökme olmadı, yan yattı

Tutuklu müteahhitin "Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı." savunması tepki çekti.

Mahkeme heyeti deprem yönetmeliğine dikkat çekti

Mahkeme heyeti, 15 katlı binanın deprem yönetmeliği esaslarına uymadığına ve binanın arkaya doğru devrildiğine dikkat çekti.

"Binanın iskeleti sağlam kaldı"

Sanık Coşkun bunun üzerine "Böyle bir depremde yan yatmasına rağmen bina dağılmadı, iskeleti sağlam kaldı. Bu, binanın sağlam yapıldığının göstergesi." dedi.

Firari sanıklar kırmızı bültenle aranıyor

Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.

Zeytinliği imar için verdiler

Öte yandan Financial Times gazetesi "'Cennet'ten cehenneme" başlığıyla ve uydu görüntüleri eşliğinde binanın hikayesini ortaya çıkarmıştı.

Depreme neden olan Doğu Anadolu Fayı'nın, Rönesans'ın 26 kilometre uzağından geçtiği, Şahin Ailesi'nin rahmetli annelerinden kalan zeytinliğin bir bölümünü imar etmeye karar verdiği belirtildi.

249 dairenin 90'ını aldılar

Aile, bu işlem için Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'u seçti ve arazi karşılığında 249 dairenin 90'ını aldı.

Bu dairelerin çoğunun daha sonra aile tarafından satıldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)