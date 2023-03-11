Hatay'da depremin ardından bataklık göl oluştu Arka arkaya yaşanan depremlerin ardından fay hattı üzerindeki incelemelerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ekipler raporlama aşamasında Hatay'da bataklık cinsi göl oluştuğunu bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan depremlerin ardından 47 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Depremlerin bilonçosu gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri yıkımın etkilerini ve fay hattının durumunu incelemek için sahaya indi.

Saha çalışması yapıldı

Pazarcık merkezli depremle ilgili olarak havadan ve karadan 225 kilometre alan tarandı ve modelleme oluşturuldu.

İkinci olarak 13.24’te meydana gelen Elbistan merkezli depremle ilgili olarak ise kuzeydoğuda Eskiköy (Doğanşehir-Malatya) ile batıda Göksun (Kahramanmaraş) arasında kalan alanda, 177 km uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde toplam 80 gözlem yapıldı.

Hatay'da 26 noktada gözlem yapıldı

Son olarak 20 Şubat meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki Hatay Defne depremiyle ilgili olarak ise depreme neden olan 45 km uzunluğundaki Antakya Fay Zonu üzerinde 26 gözlem yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA ekiplerinin saha inceleme ve çalışmalarını günlük takip ederek, ekiplerden sürekli bilgi alıyor.

Söz konusu haritaların hazırlandıktan sonra hem kamuoyula hem de ulusal ve uluslararası yerbilimcilerle paylaşılacağı öğrenildi.

Bataklık gölü olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nde deprem araştırma ekibinde görevli Dr. Akın Kürçer, yüzey faylanmalarıyla alakalı gözlemler yaptıklarını söyledi.

Depremin yüzeye etkilerinden bahseden Kürçer, Hatay Havalimanı bölgesindeki son yaptıkları incelemeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: