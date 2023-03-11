Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir aydan fazla zaman geçti.
Yaşanan depremlerin ardından 47 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.
Depremlerin bilonçosu gün geçtikçe ortaya çıkıyor.
Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri yıkımın etkilerini ve fay hattının durumunu incelemek için sahaya indi.
Saha çalışması yapıldı
Pazarcık merkezli depremle ilgili olarak havadan ve karadan 225 kilometre alan tarandı ve modelleme oluşturuldu.
İkinci olarak 13.24’te meydana gelen Elbistan merkezli depremle ilgili olarak ise kuzeydoğuda Eskiköy (Doğanşehir-Malatya) ile batıda Göksun (Kahramanmaraş) arasında kalan alanda, 177 km uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde toplam 80 gözlem yapıldı.
Hatay'da 26 noktada gözlem yapıldı
Son olarak 20 Şubat meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki Hatay Defne depremiyle ilgili olarak ise depreme neden olan 45 km uzunluğundaki Antakya Fay Zonu üzerinde 26 gözlem yapıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA ekiplerinin saha inceleme ve çalışmalarını günlük takip ederek, ekiplerden sürekli bilgi alıyor.
Söz konusu haritaların hazırlandıktan sonra hem kamuoyula hem de ulusal ve uluslararası yerbilimcilerle paylaşılacağı öğrenildi.
Bataklık gölü olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nde deprem araştırma ekibinde görevli Dr. Akın Kürçer, yüzey faylanmalarıyla alakalı gözlemler yaptıklarını söyledi.
Depremin yüzeye etkilerinden bahseden Kürçer, Hatay Havalimanı bölgesindeki son yaptıkları incelemeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
Bulunduğumuz bölge Hatay Havalimanını güney kısmı. Eğer bulunduğumuz lokasyona 5 Şubat’ta gelmiş olsaydık diğer komşu alanlarda olduğu gibi düz bir tarlaydı.
Ancak deprem sonrası gelişen yüzey faylanmasıyla beraber jeoloji literatüründe bataklık gölü olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş durumda. Gölün faya paralel uzunluğu yaklaşık 100 metre, genişliği ise 40 metre civarında.
Bölgede 1 metre 20 santimlik bir yer değiştirme konusu da söz konusu. Buna benzer coğrafik değişiklikler büyük depremler sonrası oluşabiliyor.
Büyük depremler arazide birtakım izler bırakır. Biz bu izleri takip ederek haritalandırma çalışmaları yaparız.