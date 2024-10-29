İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay adeta yerle bir olmuştu.

Antakya ve Reyhanlı ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Demirköprü Mahallesi mevkiinde de 4 metreyi bulan kırılmalar meydana gelmişti.

ÇALIŞMALAR HIZLA BAŞLADI

Fay hattının yerle bir ettiği yol ve köprüde çalışmalar, asrın felaketinin 3. gününde başlamıştı.

Enkazın bir kısmının kaldırıldığı yolda; ilk köprünün temeli atılmıştı. Asrın felaketinin ardından inşasına hızla başlanan ilk köprünün inşası tamamlanarak araç trafiğe açıldı

TAKDİR TOPLUYOR

Geliş ve gidiş olarak tek şeritten trafik akarken, ikinci köprüde de aralıksız çalışmalar devam ediyor.

Hatay Valiliği koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalar, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

"DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN, 3’ÜNCÜ GÜNDE HERKES BURAYA GELDİ"

6 Şubat depremlerinde köprü ve yolda çökmeler olduğunu ifade eden Demirköprü Mahallesi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şahan, "6 Şubat depremlerinde bu yolumuz çöktü. Yol çöktüğü için giriş ve çıkışları yapamıyorduk. Bu köprü yerine eski tarihi köprüyü kullanıyorduk. Devletimiz sağ olsun, 3’üncü günde herkes buraya geldi. Yapboz gibi parçalanan köprüyü bir buçuk yıl sonra şimdi tek şeritli halinde hizmete açıldı. 2’nci köprünün de inşaatları devam ediyor. Tahmini 1 yıl sonra depreme izlerine tamamen silmiş olacağız." dedi.

"KÖPRÜ VE YOLDAKİ DEHŞETİ ARAÇLARIN AŞAĞILARA UÇTUĞUNU GÖRDÜĞÜMÜZDE ANLADIK"

Köprüdeki yaşanan kırılmaları günlerce unutmakta güçlük çektiklerini dile getiren muhtar Şahan, şöyle devam etti: