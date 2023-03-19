Hatay'da depremin çocukları! Çadırları renklendirdiler Depremlerin ardından yaşadıkları tüm olumsuzluklara karşın çadırlarını rengarenk çizimlerle süsleyen depremzede çocuklar, iç dünyalarındaki duygularını resimlerle ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerin ardından en büyük etki Hatay'da yaşandı.

Yıkımın yaşandığı kentte hayat mücadelesi devam ediyor.

Depremden etkilenen kentlerde çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Depremler nedeniyle evi yıkılan birçok aile, yarım kalan hayatlarına devam edecekleri güne kadar geçici barınma merkezlerinde misafir ediliyor.

Çocuklar çadırlarını boyadı

Hatay Stadyumu yanındaki çadır kentte yaşayan çocuklar, bir yandan ders çalışıp etkinlikler yaparken bir yandan kaldıkları çadırların dış yüzeylerine resimler çiziyor.

Pastel boyalarla çiçek, hayvan, insan figürleri ile sevdikleri çizgi film karakterlerini resmeden çocuklar, bir süreliğine depremin olumsuz etkilerini unutup çocukluğun renkli dünyasında vakit geçiriyor.

"Evimiz gibi çadırımızı da böyle boyadık"

11 yaşındaki Buse Naz Dolgun, iki ablasıyla çadırın dışını boyamaya karar verdiklerini, bunun için de görevlilerinin verdiği boyaları kullandıklarını söyledi.

Çizdikleri resimler arasında çiçek, böcek, insan ve yüz ifadeleri olduğunu anlatan Dolgun şu şekilde konuştu:

Biz Akçaova köyünde oturuyorduk. Oradaki güzellikleri, içimizdeki umudu ve sevinci buraya yansıtmak istedik. Evimiz gibi çadırımızı da böyle boyadık.

Ressam olmak istediğini ifade etti

10 yaşındaki Ecrin Kübra Cilveli ise resim yapmanın hoşuna gittiğini ve bu yüzden kaldıkları çadıra sevdiği çizgi film karakterlerini resmettiğini söyledi.

Daha önce kara kalem resim yaptığından bahseden Cilveli, ileride ressam olmak istediğini sözlerine ekledi.