Hatay’da depremin izleri siliniyor! Enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi Afetin büyük ölçüde vurduğu kentte, enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler gece gündüz demeden çalıştığı bölgede, enkazın kaldırılmasıyla boşluklar oluştu.

AA & Ensonhaber

Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Yaraların hızlıca sarıldığı ve büyük mücadelelerin ortaya koyulduğu 11 kentte, vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Öte yandan enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklanması için de ekipler özveriyle çalışıyor.

Hatay'da afetin izleri siliniyor

Depremden önemli ölçüde etkilenen Hatay'da da büyük bir mücadele veriliyor.

Hasar tespit çalışmalarının yanı sıra yıkılan binaların da enkazları hızlıca kaldırılıyor.

Enkazın yüzde 83'ü kaldırıldı

Ramazan Bayramı'nın ardından sona erecek olan enkaz kaldırma çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.

Öyle ki yüzde 83 oranında enkaz kaldırıldı.

Yaklaşık 15 bin kamyon moloz taşıyor

Kent genelinde kamu ve özel sektöre ait toplam 3 bin 702 iş makinesi görev yapıyor. Bunların arasında 2 bin 568 kamyon, 985 ekskavatör, 22 yükleyici bulunuyor.

Her gün 14 bin 733 kamyonun hafriyat dökümü yaptığı 26 alana şimdiye kadar taşınan moloz miktarı 4 milyon 654 bin 679 metreküpe ulaştı.

Hafriyat döküm alanlarının doluluk oranı ise yüzde 56 oldu.

İşte kentte, enkazların kaldırılmasıyla oluşan boşluklar...