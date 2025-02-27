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DHA

Depremin derinden etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesinde binlerce ev yıkılırken, kentteki birçok tarihi yapı da hasar gördü.

Antakya'nın merkezindeki bölgenin en işlek yerlerinden biri olan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan Uzun Çarşı da depremde yıkıma uğradı.

ESNAF RAMAZAN YOĞUNLUĞU YAŞIYOR

Deprem öncesi 2 bin 500'ün üzerinde iş yerinin faaliyet gösterdiği 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, 6 Şubat gecesi 600'ü aşkın iş yeri yıkıldı.

Her ara sokak ve caddesi farklı bir meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen çarşıda ayakta kalan esnaf, şimdilerde Ramazan ayı yoğunluğu yaşıyor.

TARİHİ ÇARŞI ESKİ GÜNLERİNDEKİ GİBİ

Yerli ve yabancı turistlerin kent gezisinde mutlaka uğradığı tarihi çarşıdaki Ramazan yoğunluğu, eski görkemli günlerini aratmıyor.

Ramazan alışverişi için Hataylıların akın ettiği Uzun Çarşı'da özellikle kömbe, kabak tatlısı, peynir, helva ve zeytin satışları arttı.

YÖRESEL ÜRÜNLER SATILIYOR

Ağırlıklı olarak yöresel ürünlerin satıldığı çarşı esnafı Selim Balcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlar ramazan için hazırlık yapmaya başladılar. Sahur için peynir, helva, zeytin çok tercih ediliyor. Depremden önceki yoğunluğu arıyoruz ama Ramazan ayı nedeniyle iyi durumdayız. Yavaş yavaş düzeleceğiz.

"TATLILARIMIZI İFTARA DOĞRU HAZIRLIYORUZ"

Uzun Çarşı'da Ramazan öncesi satışlarda artış olduğunu belirten esnaf Mehmet Uzun da şöyle konuştu: