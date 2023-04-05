Hatay'da depremzede aile hayat mücadelelerini sürdürüyor Asrın felaketinden etkilenen Hatay'da 3 market ve 2 evleri yıkılan aile, kalan son ürünlerini tezgahta satmaya çalışıyor.

AA & Ensonhaber

Depremden etkilenen illerde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanırken, afet konutları da yükselmeye başladı.

Bu süreçte evleri ve iş yerleri yıkılan vatandaşlar, enkaza dönen binalarda hasar almayan ürünlerini kurtarmak için harekete geçti.

Afetten büyük ölçüde etkilenen Hatay'da yaşayan 44 yaşındaki Meryem ile 50 yaşındaki Murat Yeğen çifti ve 4 çocukları, depreme evlerinde yakalandı.

Yeğen ailesi, dışarı çıkmak isterken merdivenler çöktü, aile komşularının yardımıyla dışarı çıkabildi.

Hasar görmeyen ürünleri satışa çıkardılar

Depremde 3 marketi ve iki evi yıkılan aile, çadır kente yerleşti.

Hayat mücadelesinden vazgeçmeyen Meryem Yeğen, iş yerlerinden alabildikleri ürünleri satmaya karar verdi.

Yeğen ve 14 yaşındaki oğlu Muhammed Emre, eşinin de desteğiyle enkazdan çoğunluğu deterjan ürünü malzemeleri çıkardı.

Anne ve oğlu yıkılan iş yerlerinin önüne açtığı tezgahta ürünlerini satmaya başladı.

"Gitmeyi düşünmüyoruz"

Meryem Yeğen, deprem anında çok korktuklarını, yıkıntılara rağmen çocuklarının rızkı için mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Çalışmaya devam edeceklerini aktaran Yeğen, "Kurtardıklarımızı satmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor, burası bizim memleketimiz hiçbir yere gidemeyiz. Gitmeyi de düşünmüyoruz. Biz buradayız, burası bizim için her yerden iyi." diye konuştu.

Yeğen, iş yerini şu aşamada açmasının güç olduğunu belirterek yetkililerden konteyner talebinde bulundu.

"Bu memleket bizim"

Muhammed Emre Yeğen de annesine yardım ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

İş yerlerinin yerle bir olduğunu anlatan Yeğen, "Az bir şey malzeme kurtardık. Onlarla ekmeğimizi çıkartmaya çalışıyoruz. Hayat zor, çalışmazsan hiç olmaz. Bu memleket bizim. Doğduğum büyüdüğüm yeri ne olursa olsun bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.