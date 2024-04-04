Hatay'da depremzede çocuklar yerli Örümcek Adam ile buluştu Örümcek Adam kostümüyle şehir şehir gezen vatandaş, bu kez deprem bölgesine giderek depremzede çocuklara keyifli anlar yaşattı.

DHA

Yerli Örümcek Adam bu kez Hatay'da...

81 ili gezmek için yola koyulan ve yerli Örümcek Adam olarak bilinen vatandaş, şehir şehir gezerek renkli görüntüleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Deprem bölgesine gitti

İzmir’den yola çıkan 32' inci şehir olarak İskenderun’a gelen Ayaz Koç, Şehit Pamir Caddesi üzerinde insanlara çocuklara dokunarak onlara sohbet edip yüzlerini güldürmeye çalıştı.

Depremzede çocuklarla oyunlar oynayarak eğleceli vakit geçiren Koç, yaşadığı anları anlattı.

"Depremzede çocukların yüzlerini güldürmek için gayret gösteriyorum"

Anne ve babasına kendisine bir "örümcek adam" kostümü aldırttığını depremden iki gün sonrada yollara düştüğünü anlatan Koç, " 5 kentte kaldım. Diyarbakır'da bana bir konteyner verildi. Orada çocuklara programlar hazırlayıp oyunlar oynattım. Depremzedelere yemek yaptım. Arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Deprem gerçekten üzücü bir olay. Allah bir daha yaşatmasın. Ardından yoluma devam ederek depremin vurduğu illeri ziyaret ederek buralarda çocukların yüzlerini güldürmek için gayret gösteriyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)