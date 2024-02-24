Hatay'da depremzede kadınının evinden demirleri çalıp darbettiler Hırsızlar, depremde hasar gören evinin demirlerini satmak isteyen kadını önce darbettiler daha sonra demirleri alıp kaçtılar. Depremzede kadın olayla ilgili, "Benim gibi bir insana acımayanı Allah’a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

Hatay'da hırsızların hedefi depremzede kadın oldu.

Depreme Antakya ilçesinde yakalanan 71 yaşındaki Ayşe Koçak’ın evi asrın felaketinde hasar aldı.

Konteynerde yaşamayı kabul etmedi

Kimsesi olmayan Koçak, devlet tarafından verilen konteynerde yaşamayı kabul etmeyerek evinin bahçesine kurduğu çadırda yaşamını sürdürmeye devam etti.

Evinin demirleri çalındı

Yaşlı kadın, mahkeme süreci devam eden evinin yıkılma durumuna karşı demir kapıları ve korkulukları satmak istedi fakat demirler hırsızlar tarafından çalındı.

Polis karakoluna giderek şikayetçi olan Koçak, kendisini soyan hırsızların yakalanmasını istiyor.

"Benim kimsesizliğimden yaralandılar"

Demirleri söken şahısların aracının önüne geçerek durdurmaya çalıştığını fakat başarısız olduğunu belirten Koçak, “Birkaç ay sonra evimin karşısında demirleri söken işçiler var. Evim yıkılacak diye bende evin demirlerini söktürecektim. Gelip söktüler, ben demirleri tartmaya gideceğiz sandım ama demirleri söken kişi beni indirip attı. Beni ezemez diye ön tarafa koştum. Şoför benim ayağıma ve elime tekme vurarak binmeme izin vermedi. Sonra kaçıp gittiler. Ben de polise gidip şikayetçi oldum. Benim kimsesizliğimden yaralandılar. Oğlum ve kızım yok. O hırsızlar benden beter olsunlar. Benim gibi bir insana acımayanı Allah’a havale ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)