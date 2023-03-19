Hatay'da depremzedelerin çadırını su bastı! Gençlik Spor Müdürü elleriyle mazgalı açmaya çalıştı Depremzedelerin kaldığı çadırların su altında kalmasını önlemek için tıkanan mazgalı elleriyle açan kişinin İlçe Gençlik ve Spor Müdürü olduğu belirlendi.

Deprem bölgelerinde sel felaketi devam ediyor...

Türkiye doğal afetlerle mücade ediyor.

Yaşanan depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım meydana geldi.

49 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Birçok kenti sel bastı

Vatandaşların tek yürek olduğu deprem bölgesinde 1 ayın ardından kurulan çadır ve konteyer kentler binlerce vatandaşa yuva oldu.

Öte yandan binlerce vatandaş ise çevre illere yerleştirildi.

Depremin ardından bir ay geçmişken bu kez de sağanak yağış sele dönüştü.

Şanlıurfa başta olmak üzere birçok kent yaşanan sel felaketinden etkilendi.

Hatay'da depremin ardından sel

Bir diğer yandan depremde en ağır hasarı alan Hatay, şimdi de kuvvetli yağışların neden olduğu zorluklarla boğuşuyor.

Çadırları su bastı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yağmur suları çadır kentlerde kalanlara zor anlar yaşattı. Kimi çadırların içerisine su girdi.

Çadırlar kontrol edildi

Ekipler çadırların yağmur sularından etkilenmemesi için canla başla çalıştı. Çadırlar tek tek kontrol edildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü tıkanan mazgalı elleriyle açmaya çalıştı

Çadırların su altında kalmaması için tıkanan mazgalı elleriyle açmaya çalışan bir kişi ise dikkat çekti.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen kişinin İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bestami Gündüz olduğu öğrenildi.