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    Hatay'da devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola döküldü

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola saçıldı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 17:06
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 17:30
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    Hatay'da devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola döküldü

    Hatay’ın İskenderun ilçesinden, Mersin’in Tarsus ilçesine mandalina götüren Mehmet Emin Ağca yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    TONLARCA MANDALİNA YOLU KAPLADI

    Kamyonun kasasındaki 15 ton mandalina yola saçılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

    Sağlık ekipleri, başından hafif yaralanan Ağca’ya gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra kaza yerinden ayrıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, kepçe ile yoldaki mandalinaları temizledi.

    Kurtarıcı yardımıyla kamyon da kaldırıldıktan sonra kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

    Hatay'da devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola döküldü VİDEO


    Hatay da devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola döküldü #1

    Hatay da devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola döküldü #2

    Hatay da devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola döküldü #3

    Hatay da devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola döküldü #4

    Hatay da devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola döküldü #5

    Hatay da devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola döküldü #6

    Hatay da devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola döküldü #7

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