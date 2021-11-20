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    Hatay'da devrilen zırhlı araçtaki askerler yaralandı

    Zırhlı askeri aracın devrilmesiyle yaralanan 3 asker çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 10:00
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    Hatay'da devrilen zırhlı araçtaki askerler yaralandı

    Hatay'da Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde 'kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan araç, orta refüje devrildi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    3 ASKER YARALANDI

    Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 3 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

    DURUMLARI İYİ

    Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

    Hatay da devrilen zırhlı araçtaki askerler yaralandı #1

    Hatay da devrilen zırhlı araçtaki askerler yaralandı #2

    Hatay da devrilen zırhlı araçtaki askerler yaralandı #3

    Hatay da devrilen zırhlı araçtaki askerler yaralandı #4

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