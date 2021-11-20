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- Hatay'da devrilen zırhlı araçtaki askerler yaralandı
Hatay'da devrilen zırhlı araçtaki askerler yaralandı
Zırhlı askeri aracın devrilmesiyle yaralanan 3 asker çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- İHA
- 20.11.2021 - 09:43
- Güncelleme : 20.11.2021 - 10:00
Hatay'da Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde 'kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan araç, orta refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
3 ASKER YARALANDI
Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 3 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
DURUMLARI İYİ
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.