Hatay'da dinamitle aynı anda patlatılan 10 bina yerle bir oldu Depremin vurduğu Hatay’da 10 bina dinamitle patlatılarak aynı anda yıkıldı. Dron ile havadan da görüntülenen 640 adet milyonluk konuttan geriye enkaz kaldı.

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İHA

Türkiye deprem yarasını sarmaya devam ediyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kentte dinamitle patlatma yönteminin hayata geçirilmesiyle yıkım çalışmaları hız kazandı.

10 bina aynı anda patlatıldı

Enkazın büyük çoğunluğunun kaldırıldığı Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde bulunan çok katlı 10 bina aynı anda dinamitle patlatıldı.

Yıkım, sorunsuz olarak gerçekleştirilirken vatandaşlar yıkım anını çevrede bulunan kamyonların üzerine çıkarak meraklı gözlerle izledi.

O anlar kameralara yansıdı

Yıkım anı drone kamerasıyla havadan da görüntülendi.

"Bu evde benim 20 yıllık emeğim vardı, şuan ağlamak üzereyim"

Deprem öncesi 20 yıllık birikimiyle aldığı evinin yıkılacağının aklının ucundan geçmediğini belirten Seyfettin Yetken, "Evim yıkıldı, 500 bin TL’ye satın almıştım. Değeri 3-3 buçuk milyondu. Kesinlikle böyle bir yıkım aklıma gelmezdi. Bu evde benim 20 yıllık emeğim vardı. Şu anda ağlamak üzereyim." dedi.

Yıkımda bin 569 kilogram dinamit kullandıklarını belirten İnşaat Mühendisi Hasan Türkmen, "10 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Başarılı bir yıkım gerçekleştirdik. Antakya’yı eski haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bin 569 kilogram patlayıcı dinamit kullandık" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)