Hatay'da eğitime yağmur engeli: Okullar 1 gün tatil edildi Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Kuvvetli yağış, Hatay’da pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken yollarda araçlar mahsur kaldı.

Yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 167 ihbar geldi. Bu ihbarlardan 157’si su baskını ve 10 tanesi de mahsur kalma oldu. İhbarlara ekipler, hızlıca müdahale ederek vatandaşların yardımına koştu. Kuvvetli yağış sonrası İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde AFAD Kriz Masası Toplantısı gerçekleştirildi.

2 ilçede eğitime ara

Yağışlı havanın pazartesi gününde de etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Hatay Valiliği de eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Söz konusu açıklamada, “Antakya ve Defne ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

"Eğitime ara vereceğiz”

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Antakya ilçesinde kısmi olarak okulların tatil edildiğini belirten Vali Mustafa Masatlı, “Bununla ilgili bir değerlendirme yaptık, başta Antakya Kaymakamlığımız olmak üzere ilçe kaymakamlıklarımızla ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle gözden geçirme yaptık. Sadece Antakya’da belirli bölgelerde okul müdürlerimizin de değerlendirmesini alarak yarın eğitime ara vereceğiz. Bu genel bir durum değildir. Sadece bu kısmi olarak başta Antakya’nın dağ bandını kapsamaktadır. Buralarda okullara bir gün ara vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, altyapı sorununu çözme gayretinde olduklarını belirterek “Tüm imkanlarımızla güçlerimizi birleştirdik. Depremle beraber ortaya çıkan alt yapı eksikliğinin farkındayız. Hemşehrilerimizden bu konuda biraz sabır rica ediyoruz. Önceliğimiz şehrimizin altyapısını güçlendirmek. İlk iş olarak da bunları hızlı bir şekilde başlatacağız ve altyapıyı çok iyi bir profile getirmenin gayretinde olacağız.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)