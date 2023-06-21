6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde en fazla hasar, Hatay'da meydana geldi.
Hatay'ın Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa ve Samandağ ilçelerinde ise ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Ekipler güvenlik önlemleri eşliğinde çalışıyor
Antakya ilçesi'ne bağlı Esenlik Mahallesi'nde devam eden çalışmalarda, ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.
Yıkımla birlikte toz bulutları oluştu. Yıkılan binalar ve ekiplerin çalışması da çekilen karelere yansıdı.