Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkımı devam ediyor.

Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleştirilen yıkımda hasarlı 3 katlı bina, yan tarafta bulunan 2 katlı dönercinin üzerine devrildi.

DÖNERCİ DÜKKANI YERLE BİR OLDU

Devrilmeyle birlikte Zekat Gümüş’e ait işletme yerle bir oldu.

İş yerinin yıkım nedeniyle kapalı olmasıysa muhtemel faciayı önledi.

"DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUZ"

Yıkım gerçekleştirilen alan da havadan görüntülenirken yerle bir olan iş yerinin sahibinin eşi Lina Gümüş, ekmek teknelerinin başında gözü yaşlı bekleyişini sürdürüyor.

Üzgün olduğunu ifade eden Gümüş, şöyle konuştu:

Yıkım ekibi geldi ve bize iş yerimize herhangi bir zarar vermeyeceklerine dair söz verdiler. Ciddi zarar olmayacağını söylediler. Malasef iş yerimiz yerle bir oldu. Biz burada 8 yıldır dönerci işletiyorduk. Personelimiz de vardı. Çok kötüyüz, diyecek bir şey bulamıyoruz ve çok üzgünüz.