Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan bir petrol istasyonundaki elektrik panosundan gelen sesleri duyanlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan çalışanlar, içeride bir kedi olduğunu fark etti.

5 SAAT UĞRAŞTILAR

İlçedeki organize sanayi bölgesindeki istasyonda 5 saat boyunca kediyi dışarı çıkartmak için çaba gösteren çalışanlar başarılı olamadı.

Panodan çıkmayan kediyi kurtarılamayınca, elektrik kurumu aranarak yardım istendi.

"3 KİŞİYİ ISIRDI"

Yavru kediyi yaklaşık beş saattir girdiği panoda beslemeye çalıştıklarını anlatan çalışan Alper Boynukısa, şöyle anlattı:

Biz ilk başta kediye mama ve kemik verdik ama çıkmadı. Kedi günlerdir oradaydı çünkü ses bazen gelip gidiyordu. Oradan mı geliyor emin olamadık. Elektrikçi ve itfaiye çağırdık, itfaiye kediyi çıkartmayınca barınak veterineri gelip kediyi uyuşturdu ve çıkardık.



Çalışma arkadaşlarımız ilk başta kediyi kendileri çıkartmaya çalıştı ama kedi üç arkadaşımızı ısırdı, onlar da şu anda hastanede aşılarını vurduruyor. Veteriner gelince uyuşturucu iğne ile bayıltıp, kediyi panodan çıkartacağız.



Biz ilk başta yarım saat falan uğraştık kediyi çıkartabilmek için ama çıkaramadık. İnşallah canlı bir şekilde çıkartacağız kediyi.