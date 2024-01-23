Hatay'da engelli şahsın akülü tekerlekli sandalyesi çalındı Hatay'da yürüme engelli Süleyman Onat'ın akülü tekerlekli sandalyesi, evinin önünden çalındı. O anlar kameraya yansırken Onat, "İhtiyacı mı var vicdansızın?" dedi.

İHA

Hatay'da 21 Ocak'ta İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Alparslan Koca Caddesi'nde yürüme engelli Süleyman Onat'ın (43) evin önündeki kaldırıma bıraktığı akülü tekerlekli sandalye, gece saatlerinde çalındı.

Onat, durumu polise bildirdi.

"Akülü sandalyem olmazsa eve hapis durumdayım"

Süleyman Onat, "Bana bu aracı belediye başkanı vermişti. Benim akülü sandalyem olmazsa eve hapis durumdayım. Bir yere gidemem, sürünerek gitmek zorunda kalacağım. Benim gibi birinin aracını çalarak çok ayıp etti. İhtiyacı mı var vicdansızın?" dedi.

"Bunun adına vicdansızlık diyorum"

Onat'ın komşusu Şerif Batıhan da "Ayaklarını kullanamıyor, akülü sandalye ile hareket edebiliyor. Biz de binerken ya da inerken yardımcı oluyoruz. Olayı duyar duymaz kamera kayıtlarına baktık. Biri geliyor önce yanında geçiyor sonra tekrar dönüp, geliyor. Yola indirmeye çalışıyor. Hatta yoldan geçen biri de indiremiyor diye yardımcı oluyor. Binip, gidiyor. Bunun adına vicdansızlık diyorum. Bu kardeşimizi, bu halde bırakması insanlığa yaraşır bir şey değil." diye konuştu.

Öte yandan hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)