Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Asrın felaketinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentte enkazın yüzde 82,9’unun kaldırıldığını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay’ı yıktı, geçti…

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde kentte binlerce insan hayatını kaybetti.

Binlerce binanın yıkıldığı kent, koca bir enkaza döndü.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Devlet, bir yandan depremzedelerin yaralarını sararken, bir yandan da şehri moloz yığınından temizlemeye çalışıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enkaz kaldırma çalışmalarına dair son bilgileri paylaştı.

Buna göre il genelinde 21 bin 505 olan yıkık ve acil yıkılacak bina enkazının 17 bin 829’u kaldırıldı.

Yüzde 82,9'u kaldırıldı

Yüzde 82,9’a tekabül eden molozlar, günlük 15 bini bulan kamyon seferleriyle taşındı.

Kamyonların bugüne kadar 466 bin 676 sefer gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bakan Soylu, enkaz kaldırma çalışmalarında 3 bin 106 kamyon, 1038 ekskavatör, toplamda da 4 bin 243 iş makinesinin çalıştığını belirterek, “Emeği geçen herkese teşekkürler.” dedi.