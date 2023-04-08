Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında hafriyat kamyonlarının konvoyu drone ile görüntülendi Kentte yıkılan binaların enkazı kaldırılırken, toplanan çok sayıda moloz, kamyonlarla birlikte kilometrelerce uzayan konvoy eşliğinde döküm alanına bırakılıyor.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

6 Şubat'tan bu yana önemli bir yolun katedildiği kentlerde hafriyat kamyonlarının mesaisi devam ediyor.

Depremin büyük oranda zarar verdiği Hatay'da da AFAD koordinasyonunda yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

İl özel idareleri ve gönüllülerden oluşan ekiplerin her gün hafriyat döküm sahalarına 300 bine yakın sefer yaptığı kentte, 10 binin üzerindeki yapının enkazı kaldırılıyor.

Kamyonu konvoyu drone ile görüntülendi

Özellikle Antakya ve Defne'deki yıkımın yoğun olduğu mahallelerde kamyonlar, yer yer kilometrelerce alanda yoğunluk oluşturuyor.

Kentin farklı güzergahlarında oluşan araç konvoyları ve döküm sahasındaki yoğun mesai AA ekibince drone kamerasıyla görüntülendi.

Hatay için büyük mücadele veriliyor

DSİ Adana 6. Bölge Müdürlüğü Saha Formeni Mehmet Karaca, depremin ilk gününden itibaren sahada çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hatay'ın eski haline dönmesi için yoğun çaba harcadıklarını aktaran Karaca, makine filolarının kapasitesinin çok yüksek, kamyon sayılarının da fazla olduğunu kaydetti.

"Birinci önceliğimiz tehlikeli binaları bir an önce yıkmak"

Karaca, şöyle konuştu:

Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Acil yıkılacak binaları yıkıp molozları kamyonlara yüklüyoruz. Hatay'ın birçok yerinde çalışmalarımız var. Onun için haliyle konvoy oluyor. Şu anda Hatay'da aşırı yoğun bir çalışma yürütülüyor. Birinci önceliğimiz tehlikeli binaları bir an önce insanlara zarar vermeden yıkıp Hatay'ı normale döndürmek.

"Devletimiz sağ olsun gerekeni yapıyor"

Ankara'dan gelen iş makinesi operatörü Erdal Kızılay da valilik emriyle riskli alanların yıkımını yaptıklarını anlatarak, "Biraz zaman alacak ancak devletimiz sağ olsun gerekeni yapıyor. Biz de gönüllüler olarak çalışmalara destek oluyoruz. Depremin 4. gününden beri buradayım. Burada yoğun kurtarma faaliyetlerinde görev aldık. Şimdi de riskli binaları yıkıyoruz." diye konuştu.