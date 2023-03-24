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İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta felaketini yaşadı.

Merkez üssü olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehrimizi birden etkiledi.

Yıkımların ve ölümlerin en çok yaşandığı yerlerin başında ise geldi.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Samandağ ilçesinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapılacağı alanlarda güvenlik önlemi alıyor.

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