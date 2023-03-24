Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları 9 mahallede sürüyor.

İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehrimizi birden etkiledi.

Yıkımların ve ölümlerin en çok yaşandığı yerlerin başında ise Hatay geldi.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Samandağ ilçesinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapılacağı alanlarda güvenlik önlemi alıyor.