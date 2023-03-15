Hatay'da enkazda 1 kg altın! Sahibine ulaştırıldı Kentte enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bulunan 1 kilogram altın ile ziynet eşyası ekipler tarafından tutanak tutularak sahibine teslim etti.

Türkiye 6 Şubat'ta karanlık güne uyandı. Yaşanan felaketin ardından 1 aydan fazla zaman geçti. Depremlerde binlerce ev 48 binden fazla vatandaşa mezar oldu. Felaketin yaşandığı 11 il enkaza dönerken birçok ev ise kullanılamayacak hale geldi. Enkaz kaldırma işlemlerinin sürdüğü deprem bölgelerinde Mehmetçik bir yandan da asayişi sağlamak için nöbet tutuyor. Altın ile ziynet eşyası sahibine teslim edildi Hatay'da görevlendirilen Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik korucuları, ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Ekipler enkaz kaldırma çalışmaları sırasında buldukları 1 kilogram altın ile ziynet eşyasını sahibine teslim etti.