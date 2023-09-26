Hatay'da enkazın çoğu kaldırıldı: Mahallemden geçerken tanıyamaz oldum Büyük depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları yüzde 72 seviyelerine geldi. Araziye dönen sokaklarda yıllardır yaşayan vatandaşlar, mahallelerini tanıyamaz olduklarını vurguladı.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük felaketi yaşadı.

Art arda yaşanan depremler 11 ilde yıkıma neden olurken on binlerce vatandaş can verdi.

Enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 72 seviyesine gelindi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da ekipler, gece ve gündüz ayırmaksızın ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 72 seviyesine gelindi. Enkazların kaldırılmasıyla Antakya ilçe merkezinin işlek caddeleri araziye döndü, bölge halkı yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi.

"Mahallemden geçerken sokakları karıştırır oldum"

Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, yıllardır yaşadığı mahallesinde sokakları karıştırır hale geldiğini belirterek “Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çalışan arkadaşlardan Rabbim razı olsun. Vali beyimiz göreve başladığı ilk günden itibaren bizlerle birlikte hareket etmekte. Moloz yığınları ve enkazlar kalkmakta. Ben kendi mahallemin içerisine geçtiğim zaman bile sokakları karıştırır oldum. Artık sokak kalmadı her yer dümdüz arazi oldu” ifadelerini kullandı.

"Antakya'nın eski haline gelmesi için çaba harcıyoruz"

İnşaat mühendisi Hasan Türkmen, 90 gün içerisinde 220 bin metre kare alanda yıkım ve enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek şu cümleleri kullandı;

Erdemli Çetin Hafriyat A.Ş. olarak bu bölgede binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlerini yapıyoruz. Şu ana kadar 220 bin metrekare alanda yıkım ve enkaz kaldırma işini tamamladık. Bölgemizde şu an itibariyle yıkılacak bina kalmadı. Çalışmalarımız özverili bir şekilde gerçekleşiyor. 90 gün içerisinde şuan ki hala getirebildik. Bölgemizde ayakta binamız kalmadı, ayakta gözüken binalar da mahkemelik. Gece vardiyası şeklinde 2 ve 3 vardiya çalıştığımız zamanlar oldu. Bir an önce Antakya’nın eski haline gelmesi için çaba harcıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)