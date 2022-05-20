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    Hatay'da Eren Abluka-12 operasyonu başlatıldı

    Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz operasyonu 887 personel ve 67 operasyonel tim katılımıyla başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 09:23
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    Hatay'da Eren Abluka-12 operasyonu başlatıldı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

    Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terörislerin inlerine kadar giren kahraman askerler, bir yeni bölgede daha operasyon başlattı.

    Eren Abluka- 12 Operasyonu başladı

    İçişleri Bakanlığınca yapılan duyuruda, Hatay (Amanoslar) Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz operasyonu başlatıldı.

    887 personel 67 operasyonel tim

    Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşturulan 887 personel ve 67 operasyonel timin görev aldığı operasyonda; Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma Komutanlıkları görev alıyor.

    Hatay da Eren Abluka-12 operasyonu başlatıldı #1


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