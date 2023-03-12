Hatay'da Fahrettin Koca'nın görüştüğü Çeşminaz Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu Dün Kırıkhan ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeyi çok istediğini söyleyen Çeşminaz Teyze'nin dileği gerçek oldu.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yaralar sarılırken, ilk andan itibaren bölgede olan devlet erkanı, çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birkaç gündür Hatay'daki çalışmaları yakından takip ediyor.

Bölgeyi karış karış gezen Koca, hem çalışmaları denetliyor hem de eksikliklere göre talimatlarını veriyor.

Bakan Koca bir yandan da çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geliyor.

Depremzedelerle yakından ilgilenen Koca, onların isteklerini, beklentilerini dinledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nındün ziyaret ettiği Kırıkhan'daki çadır kentte yaşlı bir depremzede ile olan diyaloğu ise kameralara yansıdı.

"Allah'ım sizi başımızdan eksik etmesin"

Yaşlı teyzenin halini hatırını soran Koca dualarla karşılandı.

Yakın zamanda evini kaybeden deprem mağduru yaşlı kadın Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a,

"Allah'ım başımızdan eksik etmesin sizi. Başkanımızı başımızdan düşürmesin. Başkanımızı görsem çok seviniri. O bizim babamız. İşi gücü rast gelsin."

sözleriyle dualar etti.

Bakan Koca, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyarette bulunacağını ve kendilerini buluşturacağını söylemişti.

Çeşminaz Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çeşminaz Teyze'yi ziyaretinden görüntüleri paylaşarak şu ifadelere yer verdi: