DHA

Suriye’de muhalif grupların 8 Aralık’ta başkent Şam’da kontrolü ele almasının ardından Türkiye’deki çok sayıda Suriyeli, ülkelerine dönmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelmeye devam ediyor.

Eşleri, çocukları ve akrabalarıyla gümrük kapısından geçen Suriyeliler, işlemleri sonrası ülkelerine dönmeye başladı.

Ailesiyle geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda işlemlerinin tamamasını bekleyen Muhammed El İbrahim, "10 yıl Sakarya’da kaldım. Şu an memleketime gidiyorum. Tekstil işinde çalıştım. Türkiye’ye çok teşekkür ederiz” dedi.

"ÜLKEMİZİ HEP BERABER AYAĞI KALDIRACAĞIZ"

Muhammed Muhammed ise "Beşar Esad rejimi devrildiği için hepimiz ülkemize dönüyoruz. İnşallah hep beraber ülkemizi ayağa kaldıracağız. Bizleri misafir ettikleri için Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz, unutmayacağız ve bunun karşılığını mutlaka vereceğiz. Türkler bizim kardeşimiz, başımızın üstünde yerleri var, çok iyilik yaptılar” diye konuştu.

"SURİYE'YE DÖNÜNCE ESAS MESLEĞİME DEVAM EDECEĞİM"

Suriye'de inşaat mühendisi olarak çalışan ancak iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Türkiye'ye sığınan 2 çocuk babası Muhammed Afgani de “Adana'da 10 yıldır mermer atölyesinde işçilik yapıyordum. Suriye'ye dönünce esas mesleğimi yapmaya devam edeceğim. Barış ve refah içerisindeki yeni Suriye'yi biz inşa edeceğiz. Türkiye'ye, Türk halkına bize kucak açtığı, ekmeklerini paylaştıkları için minnettarız. Her şey için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.