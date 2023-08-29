Hatay'da hasarlı binanın yıkılışını izlemek için sandalyeleriyle geldiler Depremin vurduğu kentte yıkım çalışmalarını takip etmek isteyen meraklı vatandaşlar, 5 katlı binada yürütülen çalışmaları dakikalarca film gibi izledi.

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İHA

Asrın felaketinden etkilenen kentlerde çalışmalar devam ediyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 kenti yerle bir etti.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle çalışmalar hızlandırıldı.

Öyle ki 7 ayın geride kaldığı afette, kentler yeniden ayaklandırılmaya başladı.

Ekipler hasarlı binayı kontrollü yıktı

Bu kentlerden biri de Hatay oldu.

Bölgede bir yandan hasarlı binaların yıkımı sürüyor, bir yandan da afet konutları yükseliyor.

Kepçelerin ve ekiplerin bir olsun ayrılmadığı kentte, vatandaşların yoğunlukla yaşamını sürdürdüğü bölgede 5 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı.

Sandalyesini alan geldi

Bölge halkı ise ekiplerin yıkım çalışmalarını dakikalarca film gibi izledi.

Kimileri sandalyelerini kapıp geldi, kimileri de seyir halindeki aracını durdurarak çalışmaları seyretti.

Vatandaşlar, polis ekiplerinin uyarılarına sadece yerlerini değiştirerek karşılık verdi.

Ağır hasarlı binanın yerle bir olduğu anlarsa kameralara yansıdı.