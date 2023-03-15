Hatay'da hastanede kaybolan depremzede bebek Mersin'de ailesine kavuştu Felakete hastanede yakalanan bebeklerini kaybeden aile, yapılan DNA testinde eşleşmesi üzerine bebeklerine kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.

Yıkıcı depremlerin ardından binlerce hikaye yarım kaldı.

Yaşanan depremlerin yaraları sarılmaya başlanıldı.

Depremden büyük hasar alan bir il de Hatay oldu.

Masal bebek depreme hastanede yakalandı

Antakya ilçesinde yaşayan Nergis ve Cumali Bakkaylı çiftinin 7 ay önce 6,5 aylık doğan Masal adını verdikleri bebekleri, hastanede tedavi görürken depremler oldu.

Aile bebeğini kaybetti

Masal bebek, hasar gören hastaneden önce Mersin Şehir Hastanesi’ne, buradan da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Depremzede Bakkaylı çifti de Masal'ı kayıp olarak aramaya başladı.

Aileye ulaşıldı

Erken doğum nedeniyle beyninde kanama bulunan Masal bebek, beyin cerrahisi ve yeni doğum servisinde tedavisiyle 4 kiloya ulaşıp, sağlığına kavuştu.

Hastane personeli, kendi imkanlarıyla Masal'ın depremden sonra Mersin'e giden ailesine ulaştı.

DNA testi istenildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Masal bebeğin Bakkaylı çiftinin çocukları olup, olmadığının belirlenmesi için DNA testi istedi.

Çiftten alınan kan örneklerinin uyuşmasıyla Nergis ve Cumali Bakkaylı, bebeklerine kavuştu.

"Allah kimseyi evladından ayırmasın"

Kızını uzun zamandır görmediğini belirten Cumali Bakkaylı şu ifadeleri kullandı:

Duygularımı nasıl anlatayım hiç bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Allah kimseyi evladından ayırmasın. Çocuğumu bulmamda bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum.

"DNA testi sonuçlandı"

Kızını en son depremden bir hafta önce gördüğünü belirten Nesrin Bakkaylı ise şöyle konuştu: