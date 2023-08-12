Hatay'da hayat devam ediyor! Enkazda yetişen kavun ve karpuzda hasat vakti Depremin vurduğu Hatay'da enkazlar arasında yetişen karpuz ve kavun için hasat vakti geldi. Hasat edilmeye başlayan sebze ve meyveler vatandaşlara ekonomik anlamda destek sağlıyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla hasarı Hatay aldı. Hatay, yıkımın en çok olduğu şehirlerden birisi oldu.

Binlerce vatandaşın yaralandığı binlercesinin ise öldüğü Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları ve yeni konutların yapımı da sürüyor.

Yeniden hayata dönmeye çalışan şehirde enkazların arasında yetişen karpuz ve kavunlar ise umudun adı oldu.

İnsanlara mezar olan binaların yerinde kendiliğinden yetişen sebze ve meyveler, hasat olgunluğuna ulaştı.

"Bitkilerimiz enkazın içerisinde yetişiyor"

Antakya ilçesi Emek Mahallesi muhtarı Celal Sarı, terk etmediği mahallesinde enkazlar da yetişen kavunların ve karpuzların hasadına başladı.

Sarı, enkazlarda yetişen sebze ve meyveleri tükettiklerini dile getirerek “Depremden sonra Emek Mahallesi’nde enkazların içerisinde bulunan karpuz ve kavunun koparımına başladık.

Sebze ve meyvelerimizi toplayıp, afiyetle yiyoruz. Depremde bir çok bina hasar gördü, her yer enkaz halde.

Bitkilerimiz enkaz içerisinde yetişmekte. Bu gün hasat yaptık. Arada bir gelip, sabah kahvaltılarına domateslerimizi topluyoruz ve organik bir şekilde yiyoruz.” dedi.

"Aklıma gelmeyen başıma geldi"

Enkaz içerisinde kavun ve karpuz hasadının ilginç olduğuna dikkat çeken Hakan Tepeli, “İlginç bir durum. Muhtarımı ziyarete geldim, enkazda gezinirken kavun ve karpuz topluyoruz. Çok şaşırdım, aklıma gelmeyen başımıza geldi” şeklinde konuştu.