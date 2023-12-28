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Hatay'da iki bina tedbiren boşaltıldı

Hatay'da iki bina tedbiren boşaltıldı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yıkım çalışmaları sırasında iki bina tedbiren tahliye edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.