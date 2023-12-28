Hatay'da iki bina tedbiren boşaltıldı

AA
Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı.
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde etkili oldu.
Deprem bölgelerinde yaralar sarılmaya devam edilirken, binaların yıkım çalışmaları da sürüyor.
Bina hasar gördü
Çay Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında, yakınındaki ağır hasarlı bina zarar gördü.
Tedbir amaçlı boşaltıldı
Bunun üzerine, burada yer alan 5 katlı 2 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.
Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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